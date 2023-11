Homem é morto a tiros e outro fica ferido em São Lourenço da Mata

A- A+

Um homem foi morto e outro, ferido a tiros, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



O crime foi registrado nesse sábado (11), em uma residência na avenida Dr. Francisco Correia, no Centro da cidade.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um dos homens foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.



Baleada, a outra vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os nomes e idades dos envolvidos não foram divulgados. Também não se sabe o que pode ter motivado o crime.



O homicídio e tentativa de homicídio foram registrados na Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem até o esclarecimento dos fatos", informou a PCPE.

