Região Metropolitana do Recife Homem é morto a tiros em estabelecimento comercial em Camaragibe Samu chegou a ser acionado para o local

Homem foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na noite dessa quarta-feira (10).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada morta, com perfurações de arma de fogo, na rua Delmiro Gouveia.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionado para o local, por volta das 20h, mas o atendimento não foi necessário pois o homem já estava sem vida.



O homicídio foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.



A PCPE informou que as investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do caso.

