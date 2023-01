A- A+

Violência Homem que estava em calçada é morto a tiros em Jaboatão; adolescente fica ferido Crime ocorreu no bairro de Cajueiro Seco. Polícia investiga

Um homem identificado como Raphael Oliveira foi assassinado a tiros, na noite dessa quinta-feira (12), em Cajueiro Seco, bairro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Um adolescente de idade não informada foi baleado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o crime ocorreu em uma calçada na rua Nossa Senhora dos Prazeres, onde estavam Raphael, o adolescente e mais uma pessoa, que conseguiu fugir. Homens chegaram em um carro e começaram a atirar nos três, fugindo em seguida.

O adolescente baleado foi socorrido para uma unidade de saúde, mas a Polícia Civil de Pernambuco não divulgou qual - por isso, ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com nota da corporação, o caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

A polícia também informou que abriu inquérito para investigar os crimes. Não há informações sobre o que teria motivado os crimes. Os autores não foram presos.

O corpo de Raphael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

