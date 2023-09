A- A+

GRANDE RECIFE Homem é morto a tiros em Olinda; Polícia investiga crime Ainda não há detalhes sobre a motivação e a autoria do assassinato, que serão alvo de inquérito policial

Um homem de 33 anos foi morto a tiros no bairro de Sapucaia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na segunda-feira (18). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o crime aconteceu na rua Friburgo.

Ainda não há detalhes sobre a motivação e a autoria do assassinato, que serão alvo de inquérito policial.

As primeiras informações são de que o homem era ex-presidiário. Ele tentou fugir dos disparos, mas foi alcançado e morto.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela polícia, por meio da força-tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

"As investigações seguem até o esclarecimento do crime", disse a Polícia Civil.

