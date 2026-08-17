Homem é morto a tiros enquanto trafegava de mãos dadas com criança em Petrolina

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Um homem de 47 anos foi morto a tiros no momento em que trafegava com uma criança em via pública na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Loteamento Recife, na Rua da Jandaia com a Rua Onze, e foi registrado por uma câmera de monitoramento.



As imagens mostram quando o homem, que carregava uma mochila escolar infantil, e a menina caminham pela via de mãos dadas.



No momento em que eles atravessam a rua e sobem a calçada, na lateral de uma igreja evangélica, um veículo se aproxima e tiros são disparados contra o homem, que morreu no local.



A gravação também mostra quando a criança corre e é amparada por uma mulher.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada para a ocorrência por meio do 5º BPM e isolou a área. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.



Em nota, a Polícia Civil do estado informou que está investigando o homicídio consumado pela 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Petrolina.

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