A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem é morto a tiros na BR-101, no bairro de Prazeres, na manhã desta segunda-feira (21) Não há informações sobre a motivação e autoria do crime

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (21), em um trecho da Estrada da Batalha, na BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio por meio do 6º BPM.

Ao chegar ao local, nas proximidades de uma fábrica de refrigerantes, a equipe encontrou a vítima morta com ferimentos de disparos de arma de fogo.

O efetivo isolou a área até a chegada dos órgãos competentes. O nome e idade da vítima não foram divulgados. Também não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que registrou o homicídio consumado contra um homem de 41 anos por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.



"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime", destacou a corporação.

Veja também