POLÍCIA Homem é morto a tiros na comunidade do Bode, Zona Sul do Recife Polícia abriu inquérito para investigar o homicídio

Um homem de 25 anos, identificado como Luan Silva, foi morto a tiros, na noite de domingo (24), na comunidade do Bode, localizada no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil, "foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos" do crime, cuja investigação está sob o comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do homicídio, que deverão ser esclarecidas pelo inquérito aberto pela Polícia Civil.

O corpo de Luan Silva foi encaminhando ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

