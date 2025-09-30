POLÍICA
Homem é morto a tiros na Estrada de Belém, na Zona Norte do Recife
Primeiras informações são de que o homem teria sido baleado várias vezes
Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros, na noite dessa segunda-feira (29), na Estrada de Belém, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.
"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação. As primeiras informações são de que o homem teria sido baleado várias vezes.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.