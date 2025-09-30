Ter, 30 de Setembro

POLÍICA

Homem é morto a tiros na Estrada de Belém, na Zona Norte do Recife

Primeiras informações são de que o homem teria sido baleado várias vezes

Crime aconteceu na Estrada de BelémCrime aconteceu na Estrada de Belém - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros, na noite dessa segunda-feira (29), na Estrada de Belém, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação. As primeiras informações são de que o homem teria sido baleado várias vezes.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

