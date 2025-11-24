A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros na frente da casa onde morava, em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife Charles Gomes da Costa era conhecido por participar do projeto social Mão Amiga, que faz a arrecadação de doações e mobilização comunitária

Um homem de 54 anos foi morto a tiros na manhã do domingo (23). O crime aconteceu na Rua Doutor Devaldo Borges, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

A vítima foi identificada como Charles Gomes da Costa. Ele estava em frente à casa onde morava quando foi surpreendido pelos disparos.

Charles era conhecido por participar do projeto social Mão Amiga, que faz a arrecadação de doações e mobilização comunitária.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do projeto informou que não irá abrir nesta segunda-feira (24) "por motivo de luto". O expediente será retomado na terça (25).

Em outras publicações do projeto, várias pessoas deixaram mensagens em homenagem e solidariedade a Charles, lembrando dele como amigo e líder comunitário.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homem morreu no local. O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, e é classificado como homicídio consumado.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", completou a polícia.

