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POLÍCIA Homem é morto a tiros na frente de escola técnica em Jaboatão; suspeito é preso após tentar fugir Crime aconteceu em via pública, com várias pessoas na rua, na noite da quarta-feira (17), e foi filmado por câmeras de segurança

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na frente da instituição de ensino Grau Técnico de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime aconteceu em via pública, com várias pessoas na rua, na noite da quarta-feira (17), e foi filmado por câmeras de segurança. Um homem foi preso em flagrante.

Nas imagens, é possível ver que a vítima vestia uma camisa do curso técnico e estava na calçada, ao lado de um quiosque, quando foi abordado por um homem que chegou na garupa de uma moto.

O criminoso vai até a vítima e efetua diversos disparos contra ele. O homem ainda tenta correr, mas é atingido e cai no chão. Isso não para o suspeito, que o segue e continua atirando até matá-lo. Depois disso, sobe na moto para deixar a área.

A câmera de segurança mostra ainda que tudo aconteceu por volta das 21h20. Assustadas, as pessoas que estavam no entorno no momento do crime começam a correr para escapar.

Homem é morto a tiros na frente de escola técnica em Jaboatão | Foto: Câmeras de segurança/Reprodução

Suspeito é preso após colidir moto

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para um sinistro de trânsito no bairro de Candeias, também em Jaboatão. A moto em que os suspeitos estavam colidiu durante a tentativa de fuga.

"Durante a ação, um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro foi detido e encaminhado à delegacia. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm e dois aparelhos celulares", completou a PMPE.

O homem preso tem 26 anos e foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ele responde por homicídio consumado e receptação nos bairros de Piedade e Candeias, respectivamente.

"O autor foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia. As investigações seguem por meio da 12ª DPH", disse a Polícia Civil.



Prisão convertida

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para saber mais detalhes da ocorrência. Por meio de nota, o tribunal informou que o homem passou por audiência de custódia na Central Especializada das Garantias em Jaboatão dos Guararapes, nesta quinta-feira (18).

O suspeito teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e foi posteriormente encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Criminológica Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, também na RMR.

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