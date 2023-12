A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros na madrugada de Natal no Cabo de Santo Agostinho Crime aconteceu no bairro de Ponte dos Carvalhos

Um homem de 22 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25), dia de Natal, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O crime aconteceu no bairro de Ponte dos Carvalhos.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul como homicídio consumado.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do assassinato, que deverão ser apontados pelo inquérito policial instaurado pela corporação.

"O corpo de um homem de 22 anos foi localizado em via pública, apresentando ferimentos provocados por arma de fogo", disse a Polícia Civil, por meio de nota.

No local do crime, foi feita a perícia inicial, e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, que fica no bairro de Santo Amaro, na área central da Capital pernambucana.

