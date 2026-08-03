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CRIME Homem é morto a tiros na Praça da Várzea; suspeito é PM de folga, segundo testemunhas da polícia Caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como homicídio consumado

Um homem de 47 anos foi morto a tiros na noite do domingo (2), na Praça da Várzea, na Zona Oeste do Recife. De acordo com relatos de testemunhas recebidos pela polícia, o suspeito é um policial militar de folga, que fugiu do local.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 12º BPM. Quando chegaram ao local, eles encontraram a vítima e isolaram a área.

"Os órgãos competentes foram acionados e, após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi constatado o óbito da vítima", completou a corporação.

Como informou a polícia, não há confirmação oficial de que o suspeito pelo crime é, de fato, um policial. A PM afirmou que "as circunstâncias do caso estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, e que adotará as medidas administrativas cabíveis" caso seja confirmada a participação do integrante da corporação.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como homicídio consumado. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime", destacou.



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