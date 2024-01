A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife Em Olinda, outro homem foi assassinado. Polícia investiga os crimes

Um homem de 26 anos foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (8), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime foi registrado, na madrugada desta terça-feira (9), como homicídio consumado.

Ainda não se sabem a autoria e a motivação do homicídio. O homem, identificado apenas como Fábio, foi encontrado na rua da Lama, onde aconteceu o crime, com perfurações de arma de fogo.

O inquérito aberto pela Polícia Civil foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital. "As investigações seguem até elucidação do crime", disse a corporação.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Homicídio em Olinda

Outro homicídio foi registrado na noite de segunda-feira. No Alto da Bondade, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, um homem de 35 anos foi morto a tiros. O corpo do homem, identificado apenas como Felipe, foi achado na rua Bermuda e depois encaminhado ao IML do Recife.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o homicídio. Também não se sabem autoria e motivação deste crime.





