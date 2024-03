A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime

Um homem de idade não informada foi morto a tiros, na noite do último sábado (2), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Identificada como Matheus Santos Bonfim de Assis, a vítima estava na rua Conselheiro Silveira de Souza, nas proximidades do Canal do Cavouco, quando foi alvejada.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que registrou o caso no domingo (3) por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, Matheus chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

As primeiras informações indicam que Matheus Santos Bonfim de Assis teria sido retirado do porta-malas de um veículo, tendo sido depois alvejado com vários disparos de arma de fogo. Ele também estaria algemado.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. "As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação dos fatos", informou a Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Meedicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Veja também

violência sexual Polícia indiana procura mais quatro suspeitos de estupro de espanhola de origem brasileira