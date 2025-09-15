A- A+

VIOLÊNCIA Homem é morto a tiros no terminal da Guabiraba, Zona Norte do Recife Crime aconteceu na manhã desta segunda (15)

Um assassinato foi registrado no terminal de ônibus da Guabiraba, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (15). Um motociclista por aplicativo, identificado como Juvenal Lima Damascena Júnior, de 35 anos, foi morto a tiros no local. O crime aconteceu entre 5h30 e 6h.

Agentes do Instituto de Medicina Legal (IML) estão no local para recolher o corpo da vítima, que apresenta várias perfurações.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Científica atuam para analisar itens que auxiliem na investigação do fato.

Segundo familiares, a vítima tinha dois filhos e usava tornozeleira eletrônica, com passagem pelo sistema penitenciário pela Lei Maria da Penha.

Ainda de acordo com os parentes, ele teria envolvimento com tráfico de drogas e há suspeitas de possíveis dívidas.

Pelo menos 15 disparos foram efetuados. No local foram encontradas várias cápsulas, além de uma bala deflagrada, o que caracterizaria um crime de execução.

Com a palavra, a PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco foi procurada pela reportagem e disse, por meio de nota, que a ocorrência está em andamento.



