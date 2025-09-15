Seg, 15 de Setembro

VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no terminal da Guabiraba, Zona Norte do Recife

Crime aconteceu na manhã desta segunda (15)

Crime aconteceu na Praça da GuabirabaCrime aconteceu na Praça da Guabiraba - Foto: Reprodução/TV Guararapes

Um assassinato foi registrado no terminal de ônibus da Guabiraba, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (15). Um motociclista por aplicativo, identificado como Juvenal Lima Damascena Júnior, de 35 anos, foi morto a tiros no local. O crime aconteceu entre 5h30 e 6h.

Agentes do Instituto de Medicina Legal (IML) estão no local para recolher o corpo da vítima, que apresenta várias perfurações.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Científica atuam para analisar itens que auxiliem na investigação do fato.

Segundo familiares, a vítima tinha dois filhos e usava tornozeleira eletrônica, com passagem pelo sistema penitenciário pela Lei Maria da Penha.

Ainda de acordo com os parentes, ele teria envolvimento com tráfico de drogas e há suspeitas de possíveis dívidas.

Pelo menos 15 disparos foram efetuados. No local foram encontradas várias cápsulas, além de uma bala deflagrada, o que caracterizaria um crime de execução.

Com a palavra, a PCPE
A Polícia Civil de Pernambuco foi procurada pela reportagem e disse, por meio de nota, que a ocorrência está em andamento.
 

