POLÍCIA Homem é morto às margens da PE-75, em Itambé Primeiras informações indicam que Lucas pode ter relação com o tráfico de drogas

Um homem de 22 anos foi assassinado a tiros, nessa segunda-feira (31), às margens da PE-75, em Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Lucas Pontes da Silva foi achado com perfurações de arma de fogo na via, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco.

As primeiras informações indicam que Lucas pode ter relação com o tráfico de drogas. Essa hipótese será apurada pela polícia. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Itambé, que registrou o caso como homicídio consumado.

"As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", informou a Polícia Civil. Ainda não há informações sobre a autoria do crime e ninguém foi preso até a manhã desta terça-feira (1º).

O corpo de Lucas Pontes da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, na área centaral da capital pernambucana.



