A- A+

POLÍCIA Homem é morto com vários tiros perto de shopping em Paulista Crime aconteceu por volta das 21h, no centro da cidade

Um homem de 37 anos foi morto a tiros, na noite de quarta-feira (24), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime aconteceu nas proximidades de um shopping, no centro da cidade, por volta das 21h.

Moradores da área relataram ter escutado diversos tiros no momento do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência disse ter sido acionado às 21h02.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse ter registrado o caso por meio da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como homicídio consumado.

"A vítima, um homem de 37 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública no município de Paulista", afirmou a Polícia Civil, acrescentando que "as diligências seguem até o esclarecimento do fato".

Veja também