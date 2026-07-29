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Crime

Homem é morto dentro de casa na Zona Oeste do Recife nesta quarta-feira (29)

Caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco

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Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 21 anos foi morto dentro de casa no Recife, na manhã desta quarta-feira (29). O caso ocorreu no bairro de Afogados, na Zona Oeste da cidade.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídio na Capital do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ocorrência foi registrada como homicídio consumado.

Em nota, a PCPE informou que a vítima foi encontrada sem vida com lesões de arma de fogo.

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"As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", completou a corporação.

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