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Crime Homem é morto dentro de casa na Zona Oeste do Recife nesta quarta-feira (29) Caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco

Um homem de 21 anos foi morto dentro de casa no Recife, na manhã desta quarta-feira (29). O caso ocorreu no bairro de Afogados, na Zona Oeste da cidade.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídio na Capital do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ocorrência foi registrada como homicídio consumado.



Em nota, a PCPE informou que a vítima foi encontrada sem vida com lesões de arma de fogo.

"As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", completou a corporação.

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