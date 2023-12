A- A+

POLÍCIA Homem é morto dentro de casa, no Recife; filhas de 10 meses e 18 anos são baleadas e socorridas Polícia investiga autoria e motivação do crime

Um homem de 49 anos foi morto a tiros dentro de sua casa, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na tarde de sexta-feira (22). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as filhas dele, de 10 meses e 18 anos, também foram atingidas e socorridas para um hospital.

O homem estava na casa com as filhas quando os tiros foram disparados. Ainda não se sabe a autoria do crime, registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital. A polícia também apura a motivação.

Ainda não há informações sobre os estados de saúde da jovem e da bebê baleadas. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem até elucidação dos fatos", informou a Polícia Civil, por meio de nota, neste sábado (23).

