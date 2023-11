A- A+

POLÍCIA Homem é morto diante de igreja no bairro do Nobre, em Paulista Inicialmente identificado como Rinaldo do Nascimento Aguiar, a vítima estava em uma motocicleta quando o criminoso se aproximou e efetuou os disparos

Um homem de 54 anos foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (7), no bairro do Nobre, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu em frente a uma igreja, na rua Formosa.

Inicialmente identificado como Rinaldo do Nascimento Aguiar, a vítima estava em uma motocicleta quando o criminoso se aproximou e efetuou os disparos, segundo as primeiras informações. O crime, com características de execução, será investigado pela Polícia Civil.

A autoria e a motivação do crime seguem sob investigação. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte como homicídio consumado.

"Após o isolamento do local, diligências e perícias, o corpo foi encaminhado para o IML", informou a Polícia Civil.

Um inquérito policial foi instaurado e outras informações serão repassadas posteriormente pela corporação

