A- A+

POLÍCIA Homem é morto e tem corpo esquartejado no Cabo de Santo Agostinho; suspeito foi preso Polícia Civil apura a motivação do assassinato

Um homem de 50 anos foi morto no bairro de Cidade Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na terça-feira (30). Ele teve o corpo esquartejado.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito de matar Eduardo Alves da Silva foi preso em flagrante. Ele, de 32 anos, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Ainda não se sabe a motivação do crime. As primeiras informações indicam que o assassinato pode ter sido causado por uma briga, mas a polícia deverá apontar após a conclusão do inquérito.

O corpo do homem, que trabalhava como mototaxista no Cabo de Santo Agostinho, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

O corpo também tinha lesões provocadas por arma de fogo, segundo a Polícia Civil. O suspeito do crime será encaminhado à audiência de custódia, onde fica à disposição da Justiça. A Polícia Civil prossegue com as investigações.



Veja também

NATUREZA Cientistas australianos tentam salvar raros peixes com mãos em meio à mudança climática