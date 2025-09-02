A- A+

frança Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França O ataque ocorreu durante a tarde perto do Porto Velho (Le Vieux Port), um local emblemático do tráfico de drogas na cidade

A polícia francesa matou, nesta terça-feira (2), um homem suspeito de ferir várias pessoas com uma faca no centro de Marselha, a segunda maior cidade do país, indicou uma fonte policial.

O ataque ocorreu durante a tarde perto do Porto Velho (Le Vieux Port), um local emblemático do tráfico de drogas desta cidade no sudeste da França.

O agressor, de nacionalidade tunisiana, esfaqueou cinco pessoas, indicou o promotor Nicolas Bessone. Um dos feridos está em "estado crítico".

O homem atacou o gerente de um hotel, do qual havia sido expulso por não ter realizado o pagamento, assim como o filho deste, outro cliente e dois transeuntes, acrescentou.

Uma testemunha, residente no bairro, contou a jornalistas da AFP no local que a polícia chegou "muito rápido".

"Tentaram detê-lo em frente a um restaurante de fast-food e ali o homem tentou atacar um policial com uma faca. O policial gritou 'Pare, pare', antes de ouvir tiros", acrescentou.

Outra testemunha disse ter visto um homem com "duas grandes facas de açougueiro".

