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POLÍCIA

Homem é morto por policiais no Ibura; PM diz que vítima entrou em confronto com efetivo em abordagem

Caso aconteceu na noite do sábado (26) durante uma abordagem a "pessoas em atitude suspeita", segundo a corporação

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Caso foi registrado pelo DHPP, no CordeiroCaso foi registrado pelo DHPP, no Cordeiro - Foto: Rafael Melo/Arquivo Folha de Pernambuco

Um homem foi morto a tiros por policiais militares do 19º Batalhão no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu na noite do sábado (26) durante uma abordagem a "pessoas em atitude suspeita", segundo a corporação.

De acordo com a polícia, durante a ocorrência, "um dos envolvidos entrou em confronto físico com o efetivo".

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"Diante da situação, houve disparo de arma de fogo para conter a agressão", completou a polícia.

O homem chegou a ser socorrido pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul, mas não resistiu as ferimentos. 

"A Polícia Militar instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da intervenção", esclareceu.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), e as investigações estão a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios.

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