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Homem e mulher morrem e outras duas pessoas ficam feridas após acidente entre motos e carro na PE-22

Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel deixou o local antes da chegada do efetivo

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Vítimas fatais são um homem, cuja idade não foi informada, e uma mulher de 21 anosVítimas fatais são um homem, cuja idade não foi informada, e uma mulher de 21 anos - Foto: TV Globo/Reprodução

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um automóvel deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na manhã desta segunda-feira (12), na rodovia PE-22, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

As vítimas fatais são um homem, cuja idade não foi informada, e uma mulher de 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão fez com que duas pessoas fossem arremessadas das motocicletas e atropeladas pelo carro. As duas morreram ainda no local.

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Outros dois envolvidos no acidente ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel deixou o local antes da chegada do efetivo.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência por meio do plantão da Delegacia de Paulista. Um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias do acidente e esclarecer os fatos.

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