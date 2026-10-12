A- A+

Paulista Homem e mulher morrem e outras duas pessoas ficam feridas após acidente entre motos e carro na PE-22 Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel deixou o local antes da chegada do efetivo

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um automóvel deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na manhã desta segunda-feira (12), na rodovia PE-22, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



As vítimas fatais são um homem, cuja idade não foi informada, e uma mulher de 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão fez com que duas pessoas fossem arremessadas das motocicletas e atropeladas pelo carro. As duas morreram ainda no local.

Outros dois envolvidos no acidente ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel deixou o local antes da chegada do efetivo.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência por meio do plantão da Delegacia de Paulista. Um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias do acidente e esclarecer os fatos.

Veja também