A- A+

Ligação clandestina Pelo menos duas pessoas morrem eletrocutadas no bairro da Imbiribeira Por meio de nota, a Neoenergia lamentou as mortes e afirmou que encontrou uma ligação clandestina próxima ao trailer comercial em que o acidente aconteceu

Um homem e uma mulher morreram, na noite desta quarta-feira (14), ao serem eletrocutados próximo a um trailer, na Av. Engenheiro Alves de Souza, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Por meio de nota, a Neoenergia lamentou as mortes e afirma que encontrou uma ligação clandestina no trailer comercial em que o acidente aconteceu.

"A Neoenergia Pernambuco lamenta as mortes provocadas pelo vazamento de corrente em um trailer na avenida Engenheiro Alves de Souza, na Imbiribeira. Na noite desta quarta-feira (14). Uma equipe da distribuidora foi enviada ao local identificou uma ligação irregular que energizou a estrutura metálica. A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco". Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

A princípio, as vítimas encontradas no local foram descritas como um rapaz de mais ou menos 25 anos e uma senhora de 50 anos.

Segundo moradores locais, a mulher foi identificada como uma funcionária do trailer. Já o homem trabalharia nas proximidades e ao ter se aproximado do local sofreu a descarga.

Conforme apurado pela reportagem, duas pessoas estavam dentro trailer do no momento do ocorrido.

Devido as fortes chuvas, a rua estava completamente alagada, inclusive encostando no trailer. Dessa forma, a estrutura e as proximidades estava energizadas.

Trabalhadores da Neoenergia e uma unidade do Samu foram os primeiros a chegar ao local.

Em seguida, um grupamento do Corpo de Bombeiros se fez presente e afastou os corpos das vítimas para uma área seca e segura. Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto de Medicina Legal (IML) e Polícia Militar também estiveram presentes.

A princípio, não foram encontradas marcas características de descarga elétrica. Contudo, seria algo comum em acidentes em meio aquático.

Veja também