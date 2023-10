A- A+

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros na calçada de um restaurante localizado no bairro da Bela Vista, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desse domingo (29).

As vítimas foram identificadas como Lucas Rafael de Andrade Lima, de 30 anos, e Thayane Rodrigues da Silva, de 25 anos. A polícia não confirmou se os dois são um casal.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do crime, que tem características de execução. Os dois estão sentados numa mesa, com outro homem, quando um veículo se aproxima.

De dentro do carro, uma pessoa até agora não identificada atira algumas vezes na direção do homem e da mulher. Os dois caem no chão, já mortos. A ação criminosa durou pouco tempo. O recorte do vídeo que mostra a aproximação do carro, os disparos e a saída do veículo tem apenas 14 segundos.



Quando começam os tiros, o outro homem que estava sentado à mesa, corre do local e não é atingido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local por volta de 0h48 do domingo. O caso foi registrado como "agressão por arma de fogo". Os dois já estavam mortos quando a equipe chegou.

A Polícia Civil disse, por meio de nota, que, no local do crime, encontrou uma bolsa, que pertencia a uma das vítimas, com substância análoga a entorpecente. Ainda não se sabem a autoria e a motivação do crime, que devem ser apontadas pela investigação policial.

"As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", explicou a Polícia Civil. Os corpos dos dois foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, na Mata Sul.

