A- A+

RECIFE Homem e mulher são mortos em parque na Zona Oeste do Recife no mesmo dia Nos dois casos, a polícia informou que investigações foram iniciadas e seguirão até o total esclarecimento

Dois homicídios foram registrados no último sábado (2) no Parque Caiara, localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. As vítimas eram um homem de 21 anos e uma mulher de 18.

O homem foi identificado apenas por Thiago. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, ele foi encontrado com perfurações de arma de fogo no local. A corporação apura as circunstâncias do homicídio.

Leia também • Homem morre após sofrer descarga elétrica ao trocar lâmpada em hamburgueria no Recife

A morte da mulher aconteceu horas depois. As primeiras informações que chegaram à polícia indicam que ela teria discutido com uma vizinha no local. Em seguida, um desconhecido chegou e atirou nela, fugindo de bicicleta em seguida.

Nos dois casos, a polícia informou que investigações foram iniciadas e seguirão até o total esclarecimento.

Os dois corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Em 23 de novembro, um homem foi morto no mesmo local.

Veja também

MUNDO Aeroporto alagado e aulas suspensas: ciclone Michaung deixa rastro de destruição na Índia