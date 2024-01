A- A+

ZONA NORTE Homem e mulher são presos após apontarem armas para pessoas em festa de Réveillon no Recife Polícia chegou à dupla após imagens circularem nas redes sociais

Um homem e uma mulher, não identificados, foram presos por porte ilegal de arma de fogo após aparecerem em vídeos que circularam nas redes sociais apontando pistolas para moradores do Vasco da Gama, Zona Norte do Recife. O episódio aconteceu em uma festa de Réveillon, na segunda-feira (1º).

No vídeo, é possível ver uma mulher vestida de branco na janela de um carro em movimento. Ela dança, exibe a arma e chega a apontá-la para pessoas na via. Um homem está na outra janela do veículo e mostra outra pistola.

Assista ao vídeo:

Homem e mulher são presos após apontarem armas para pessoas em festa de Réveillon no Recife - https://t.co/DDRvuibgIj pic.twitter.com/rG50v1ncic — Folha de Pernambuco (@folhape) January 2, 2024

A Polícia Militar de Pernambuco confirmou a prisão da dupla, nesta terça-feira (2), por meio do 11º Batalhão. A corporação chegou aos dois após as imagens circularem nas redes sociais e informou ter apreendido uma arma. A polícia ainda não deu detalhes sobre a outra arma que aparece no vídeo.

Os dois foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), que fica no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

A Polícia Civil disse que investiga o caso. "Os autores foram identificados pela Polícia Militar e encaminhados para a Ceplanc", confirmou a corporação, que ressaltou ter aberto inquérito policial para "apurar todos os fatos".

"O caso está sob o comando da Delegacia da Macaxeira", completou a Polícia Civil.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Ataques aéreos na Ucrânia e na fronteira com a Rússia deixam mortos e feridos