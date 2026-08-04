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PERNAMBUCO Homem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo Jardim Momento foi registrado em vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais

Um homem, que não foi identificado, foi picado por uma cobra ao tentar afastá-la com um pedaço de madeira no município de Belo Jardim, Agreste de Pernambuco. O momento foi registrado em vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais e foi compartilhado com a reportagem.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o biólogo André Maia explicou que o animal se trata de uma serpente cascavel. Segundo ele, a cobra tem uma peçonha que atua de forma neurotóxica, além de atingir a musculatura e o sistema renal.

"Provavelmente uma cascavel não vai fazer lesões tão feias quanto uma picada de jararaca, mas é importante lembrar que as sintomologias são muito pesadas e o risco de morte é iminente", completou.

Na filmagem, é possível ver o homem atiçando a cascavel com um pedaço de madeira curto, sem manter aa devida distância do animal, que permanece o tempo inteiro em posição de defesa. Em uma dessas investidas, ele é picado pela cobra na mão direita, e prontamente comunica a quem estava gravando que foi mordido. O vídeo acaba nesse momento.

De acordo com André Maia, as serpentes peçonhentas ofertam perigo à saúde quando o ser humano não respeita o seu limite de distância com o animal.

"Perceba que [no vídeo] o animal estava seguindo o seu caminho e só iria atravessar e ir embora para a vegetação, e a pessoa, com um pedaço de madeira muito pequeno, tentou afugentar o animal sem ter a mínima noção do risco que estava correndo e sem entender que, por ser um animal de grande porte, ele daria um bote muito longo", explicou.

Como o homem não foi identificado, não é possível atestar seu estado de saúde.

Homem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo Jardim. - Foto: Instagram @petrolinaemdestaque/Cortesia

Erro está em subestimar o animal

O biólogo também explicou que atrela o caso à "grande quantidade de influenciadores que fazem o manejo de forma errada, estimulando que pessoas possam mexer em animais".

"É importante lembrar que muitas vezes as pessoas acham que o animal não vai responder de forma rápida, e às vezes começam a subestimar a ação do animal. É aí que mora o perigo", afirmou.

O que fazer se for picado

O biólogo também alertou a população que, em caso de incidentes com peçonhentas, o recomendado é buscar tratamento médico adequado. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), ele recomenda o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, Centro da capital, para tratamento com soro antiofídico.

André Maia aproveitou ainda para deixar um recado para que a população não mexa com animais silvestres sem saber manejá-lo, pois a prática pode render muitos prejuízos.

"E não só as serpentes. Em dias de chuva, é muito comum que apareçam jacarés de papo amarelo, que parecem estar muito calmos, e é aí que vem a grande explosão de força porque eles são animais de sangue frio e não vão gastar energia atoa", pontuou.

"Não mexa com o animal. Ligue para o 190 solicitando o resgate ou para os bombeiros se o animal for de grande porte ou peçonhento", finalizou.

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