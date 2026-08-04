Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Homem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo Jardim

Momento foi registrado em vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais

Reportar Erro
Homem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo JardimHomem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo Jardim - Foto: Instagram @petrolinaemdestaque/Cortesia

Um homem, que não foi identificado, foi picado por uma cobra ao tentar afastá-la com um pedaço de madeira no município de Belo Jardim, Agreste de Pernambuco. O momento foi registrado em vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais e foi compartilhado com a reportagem. 

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o biólogo André Maia explicou que o animal se trata de uma serpente cascavel. Segundo ele, a cobra tem uma peçonha que atua de forma neurotóxica, além de atingir a musculatura e o sistema renal.

"Provavelmente uma cascavel não vai fazer lesões tão feias quanto uma picada de jararaca, mas é importante lembrar que as sintomologias são muito pesadas e o risco de morte é iminente", completou.

Leia também

• Vídeo: cachorro bebe água em bebedouro de escola no Sertão; SEE aciona órgãos para cuidado

• Piso do calçadão da praia do Janga cede após chuvas; prefeitura busca recursos

• Chuvas: Paulista e Jaboatão cancelam aulas das redes municipais na manhã desta terça-feira (4)

Na filmagem, é possível ver o homem atiçando a cascavel com um pedaço de madeira curto, sem manter aa devida distância do animal, que permanece o tempo inteiro em posição de defesa. Em uma dessas investidas, ele é picado pela cobra na mão direita, e prontamente comunica a quem estava gravando que foi mordido. O vídeo acaba nesse momento.

De acordo com André Maia, as serpentes peçonhentas ofertam perigo à saúde quando o ser humano não respeita o seu limite de distância com o animal.

"Perceba que [no vídeo] o animal estava seguindo o seu caminho e só iria atravessar e ir embora para a vegetação, e a pessoa, com um pedaço de madeira muito pequeno, tentou afugentar o animal sem ter a mínima noção do risco que estava correndo e sem entender que, por ser um animal de grande porte, ele daria um bote muito longo", explicou.

Como o homem não foi identificado, não é possível atestar seu estado de saúde.

Homem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo JardimHomem é picado por cascavel enquanto tentava afastá-la com pedaço de madeira em Belo Jardim. - Foto: Instagram @petrolinaemdestaque/Cortesia

Erro está em subestimar o animal
O biólogo também explicou que atrela o caso à "grande quantidade de influenciadores que fazem o manejo de forma errada, estimulando que pessoas possam mexer em animais".

"É importante lembrar que muitas vezes as pessoas acham que o animal não vai responder de forma rápida, e às vezes começam a subestimar a ação do animal. É aí que mora o perigo", afirmou.

O que fazer se for picado
O biólogo também alertou a população que, em caso de incidentes com peçonhentas, o recomendado é buscar tratamento médico adequado. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), ele recomenda o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, Centro da capital, para tratamento com soro antiofídico.

André Maia aproveitou ainda para deixar um recado para que a população não mexa com animais silvestres sem saber manejá-lo, pois a prática pode render muitos prejuízos.

"E não só as serpentes. Em dias de chuva, é muito comum que apareçam jacarés de papo amarelo, que parecem estar muito calmos, e é aí que vem a grande explosão de força porque eles são animais de sangue frio e não vão gastar energia atoa", pontuou.

"Não mexa com o animal. Ligue para o 190 solicitando o resgate ou para os bombeiros se o animal for de grande porte ou peçonhento", finalizou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter