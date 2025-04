Homem é preso acusado de aplicar golpes se passando por funcionário da Receita Federal

A- A+

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (16), na sede da Polícia Civil de Pernambuco, foram informados detalhes da prisão de um homem de 51 anos acusado de aplicar golpes se passando por funcionário da Receita Federal. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), de Abreu Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Ele se passava por servidor da Receita Federal e apresentava um catálogo de produtos que supostamente estariam indo a leilão. As pessoas se interessavam e realizavam o pagamento. Os produtos eram cobrados abaixo do valor de mercado e o homem se aproveitava disso, mas, na Receita Federal, o procedimento (de leilão) não é assim, com pagamentos diretos para o servidor. Já era um sinal (do crime”, informou a Delegada Millene Dinara, adjunta da 7ª Delegacia de Boa Viagem.

O suspeito oferecia produtos como celulares, instrumentos musicais e peças de veículos. Ele mandava fotos pelo whatsapp para as vítimas, indicando que precisava de um adiantamento para fechar o negócio. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas foi um empresário que perdeu R$ 20 mil.

“Ele se apresentava como Santos. Se alguém percebeu que caiu nesse golpe também, pode nos procurar para instaurar um inquérito na delegacia da área de residência da vítima”, completou a delegada. Foram identificadas pelo menos 17 pessoas que já haviam registrado boletim de ocorrência contra o suspeito do crime.

