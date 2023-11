Homem é preso acusado de assassinato após esconder ossos humanos em tronco de árvore na Austrália

A- A+

Um rapaz de 33 anos foi preso acusado de homicídio pela polícia da Austrália após agentes encontrarem restos mortais escondidos em tronco de árvore queimada em sua propriedade, na localidade de Wilbertree Roadm, em Menah, no centro-oeste do estado.

A terrível descoberta foi feita enquanto a polícia local buscava informações do paradeiro de um homem, identificado como David Collisson, de 53 anos, desaparecido desde o dia 15 de outubro. Collisson já havia cumprido mais de duas décadas na prisão por assassinato e estava a pouco mais de um mês em liberdade. À época, ele foi condenado por matar um adolescente de 17 anos, com mais de quatro de tiros, após o jovem se recusar a passar a carteira durante uma tentativa de assalto.

Segundo a perícia, Collisson teria sido baleado e morto por Eric James Forrest após visitar sua propriedade. Testemunhas disseram a polícia que Collisson decidiu ficar na propriedade de James depois de uma visita não autorizada. Desaparecendo logo depois. Seus restos mortais foram encontrados escondidos em um tronco de árvore após uma extensa busca que durou cerca de três dias.

A polícia acredita que Collisson tenha sido morto devido a uma disputa por drogas e que seu assassinato foi cometido por James no dia 25 de setembro. O rapaz foi detido sob custódia no sábado e enfrentará o tribunal na segunda-feira, onde responder pela acusação de homicídio e vários outros crimes com armas.

