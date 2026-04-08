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Prisão Homem é preso antes do início da partida entre Santa Cruz e Itabaiana na Arena de Pernambuco Suspeito estava foragido e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio

Uma ação integrada do Grupo de Trabalho (GT) Futebol da Secretaria de Defesa Social (SDS), em conjunto com policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), prendeu um homem na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A captura do suspeito, que estava foragido e tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto, ocorreu antes da partida entre Santa Cruz e Itabaiana, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C, na noite dessa segunda-feira (6).

A ocorrência teve início em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, a partir do monitoramento realizado por equipes da Delegacia do município, que acionaram o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).

A partir dessa atuação coordenada, os policiais militares do BPChoque foram mobilizados para efetuar a prisão, que ocorreu com monitoramento estratégico realizado pelo GT Futebol e possibilitou a identificação e abordagem do indivíduo no momento da entrada no estádio.

De acordo com levantamentos realizados pelos profissionais, o suspeito utilizava redes sociais para divulgar conteúdos vinculados à torcida organizada Inferno Coral.

Após a detenção, o homem foi conduzido e apresentado à Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

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