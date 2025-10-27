Homem é preso ao tentar arrombar e furtar carros no estacionamento do Aeroporto do Recife
Suspeito, que não teve o nome divulgado, tem 24 anos, e foi autuado em flagrante na última sexta-feira (24)
Um homem foi preso suspeito de tentar arrombar e furtar carros dentro do estacionamento do Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da Capital.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, tem 24 anos, e foi autuado em flagrante na última sexta-feira (24). A prisão foi confirmada nesta segunda (27) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de dois homens que se aproximam de vários carros do estacionamento do terminal aéreo recifense.
O suspeito preso foi abordado por funcionários do local e apresentou documento de identidade falso.
Leia também
• Prefeitura do Recife oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e inclusão digital
• Metrô do Recife: Ramal Jaboatão volta a funcionar, e Ramal Camaragibe permanece paralisado
• Motociclista morre após bater moto em poste na BR-101, no Recife
A PCPE informou que o homem foi preso em flagrante, por meio da Delegacia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele foi autuado pelos crimes de falsa identidade/falsidade ideológica e tentativa de furto.
"Durante a ação, também foi cumprido um mandado de prisão em desfavor do suspeito, expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte", destacou a corporação, que não detalhou qual o crime citado nesse ordem judicial.
Após a conclusão dos procedimentos legais, o homem foi apresentado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
A reportagem entrou em contato com a Aena Brasil, que administra o Aeroporto do Recife. A empresa destacou que as informações sobre o caso estão sendo repassadas pela polícia e que a Estapar é a responsável pelo estacionamento.
A Folha de Pernambuco tenta contato com a Estapar para outros detalhes sobre o caso.