Região Metropolitana do Recife Homem é preso ao tentar entrar no Presídio de Igarassu com maconha escondida dentro de ovos Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 210 gramas de maconha dentro dos ovos

Um homem foi preso em flagrante ao tentar entrar no Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, com maconha escondida dentro de ovos.



A prisão ocorreu na segunda-feira (3), mas só foi divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na noite dessa quarta (4).



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, tentava ingressar na unidade prisional com uma cesta básica. Entre os itens, estava uma bandeja de ovos.



Em parceria com agentes penais do Presídio de Igarassu, policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, sob a coordenação do delegado Vitor Freitas, identificaram a droga.



"O produto foi identificado durante a entrega de mantimentos por familiares de detentos, usando o scanner de objetos. De imediato, foi acionada a equipe do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) para providências cabíveis, afirmou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).

Em vídeo divulgado pela corporação é possível verificar o momento em que agente, com o uso de uma faca, abre os ovos e encontra o entorpecente.



Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 210 gramas de maconha dentro dos ovos.



"O entregador da encomenda, que declarou ter recebido a quantia de R$ 10 pelo serviço, foi preso em flagrante. Já o detento destinatário da droga havia sido liberado por alvará de soltura. A ocorrência segue sob investigação do Denarc", relatou a SEAP.



A PCPE destacou que a prisão é resultado de investigação em curso, voltada ao enfrentamento de organizações criminosas com atuação no tráfico de drogas dentro e fora do sistema prisional.



O homem preso em flagrante foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

