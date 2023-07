A- A+

VIOLÊNCIA Homem é preso ao tentar "se esconder" em corrida por aplicativo após assalto no Recife Criminoso, que estava com uma arma falsa dentro do veículo, foi preso em flagrante

Portando uma arma de fogo falsa, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), nesta quarta-feira (5), depois de ter assaltado uma mulher e ter “invadido” uma corrida feita via aplicativo para se esconder. O caso aconteceu nas proximidades da Cavalaria da PMPE, no bairro de San Martin, Zona Norte do Recife.

Além do motorista, no veículo escolhido pelo criminoso estavam duas mulheres e um bebê.

Num vídeo que circula nas redes sociais trazendo detalhes do momento da prisão, é possível ver quando um policial se aproxima do carro, um ônix de cor prata, e ordena que o motorista e um homem sentado no banco traseiro do veículo se deitem no chão. Com o condutor liberado, o criminoso foi detido em flagrante. Ele vestia uma camisa branca de listras pretas e uma calça jeans clara.

Abaixo, confira o que diz a PM

"A Polícia Militar, através do RPMon, informa que nesta quarta (05), por volta das 11h, um homem teria assaltado uma mulher, nas proximidades da sede da Cavalaria, no bairro de San Martin, e na fuga tentou entrar dentro de um carro de aplicativo que estava com passageiros em seu interior. Um transeunte percebeu a ação e acionou um policial militar do RPMon, que junto com outros PMs, foram até o veículo e prenderam o suspeito, que portava um simulacro de arma de fogo. As vítimas, o acusado e o motorista de aplicativo foram levados para a Central de Plantões (CEPLANC), onde a ocorrência segue em andamento", disse a corporação.

