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Crime Homem é preso após abandonar corpo do pai em terreno em Paulista Detalhes sobre o caso foram repassados nesta sexta (24), em coletiva de imprensa da Polícia Civil

Rodrigo Gomes da Conceição, de 36 anos, foi preso, na última quinta-feira (23), acusado de matar o pai, Almir, de 56 anos, e abandonar o corpo em um terreno de uma fábrica de cimentos, às margens da PE-001, no bairro de Maria Farinha, em Paulista. O crime ocorreu no dia 14 de abril, por volta das 6h.

A delegada Talita Rates, Titular da Delegacia de Homicídios de Paulista, concedeu entrevista coletiva e deu mais detalhes sobre o caso. “Desde que foi registrado o Boletim de Ocorrência referente ao corpo que foi encontrado às margens da PE-001, nosso equipe de investigação passou a diligenciar, coletando imagens captadas por câmeras de segurança instaladas no decorrer do percurso que o homem realizou, empurrando o genitor em uma cadeira de rodas, desde a residência até o matagal onde foi jogado”, informou.

Segundo a Polícia Civil, o acusado alegou que o pai, que era deficiente físico, saiu sem vida de casa e que a motivação para jogar o corpo no terreno foi por não ter recursos suficientes para arcar com as despesas do funeral. A vítima, porém, tinha sinais de maus-tratos.

“Recebemos informações de familiares dele que tinham conhecimento disso, inclusive com vídeos verificando essas ações. Temos o entendimento de que se trata de um homicídio comissivo por omissão e maus-tratos. Vamos reunir o máximo de elementos informativos necessários para elucidação dos fatos”, completou.

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