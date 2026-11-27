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HOMICÍDIO Homem é preso após atear fogo e matar colega em Camaragibe Crime teria sido motivado após um desentendimento entre os dois, que eram colegas de trabalho

Um homem de 22 anos foi preso após atear fogo em um colega, de 32 anos, que ficou gravemente ferido e morreu na madrugada da quinta-feira (26). O crime aconteceu em Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite da quarta-feira (25).

A motivação seria um desentendimento entre os dois, que eram colegas de trabalho. A vítima estava dormindo quando o colega invadiu sua casa, jogou gasolina contra o seu corpo e ateou fogo. As informações são do g1.

Procurada, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para averiguar a ocorrência.

"De acordo com informações repassadas por familiares, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à UPA de São Lourenço da Mata [também na RMR], para atendimento médico, e tinha previsão de transferência para o Hospital da Restauração, no Recife", completou.

Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que o homem de 22 anos foi preso em flagrante na madrugada da quinta-feira (26) pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, ligada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele responde por homicídio consumado.

"O suspeito foi capturado e conduzido à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça", destacou a corporação.

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