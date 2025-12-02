A- A+

Tentativa de feminicídio Homem é preso após atear fogo em casa com mulher e criança na Zona da Mata do estado O caso ocorreu nessa segunda-feira (1º) e não deixou vítimas

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar uma mulher e uma criança na comunidade Engenho Cavalcanti, área rural de Buenos Aires, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso, que não resultou em feridos, ocorreu nessa segunda-feira (1º), quando o homem de 33 anos ateou fogo na casa onde morava com a mulher, de 23, e a criança.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) não confirmou a identidade do criminoso e da vítima, nem a relação da criança com os dois. Porém, o homem foi encaminhado a Delegacia de Buenos Aires.

O caso foi registrado pelo delegado Thiago Henrique, que deu detalhes da ação por meio de publicação nas redes sociais.

De acordo com o depoimento do delegado, o homem tentou fugir após a chegada da viatura, mas foi encontrado pela equipe policial.

"Estamos aqui em Cavalcanti. Agora pouco aconteceu uma tentativa de feminicídio. Tentou atear fogo na casa com a companheira, ou ex-companheira, não sei, e uma criança dentro. Tinha chegado uma denúncia à delegacia e a gente veio. Ele correu para o descampado, mas conseguimos fazer a captura", disse no vídeo publicado.



Novo caso

O caso na Zona da Mata do estado aconteceu dois dias após o incêndio criminoso na Caxangá, Zona Oeste do Recife, que levou a morte de Isabele Gomes de Macedo e seus quatro filhos.



O suspeito de cometer o crime na comunidade Icauã era ex-companheiro de Isabele e pai das crianças.

