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RIO DE JANEIRO Homem é preso após cobrar mais de R$ 8 mil de turista francês por duas caipirinhas em Copacabana Homem foi preso em flagrante por estelionato na Orla de Copacabana; vítima ainda identificou duas tentativas de cobrança que, juntas, ultrapassavam R$ 20 mil

Wellington Tavares Gomes Cardoso foi preso na tarde de domingo (19) por policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) após aplicar o chamado "golpe da maquininha" contra um turista francês na orla de Copacabana, na altura do Posto 3, na Zona Sul do Rio.



Segundo a Polícia Civil, o ambulante ofereceu duas caipirinhas por R$ 80, mas afirmou que não poderia receber o pagamento em dinheiro, aceitando apenas cartão de crédito. Após a compra, a vítima constatou que havia sido cobrada em R$ 8.246,40, em vez dos R$ 80 combinados.

A polícia também identificou na maquininha de Wellington duas tentativas de transações recusadas que, somadas, ultrapassavam R$ 20 mil.

Após receber as características dos envolvidos pelo turista francês, policiais da Deat localizaram e abordaram Wellington, que foi reconhecido pela vítima. Segundo a Polícia Civil, o homem possui passagens criminais por furto e porte de drogas. Ele foi levado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato.

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