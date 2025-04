A- A+

CRIME Homem é preso após efetuar disparos em via pública em Petrolina O suspeito foi apreendido no bairro do Topázio

Um homem foi preso e armas de fogo foram apreendidas na noite deste sábado (5), no bairro Topázio, em Petrolina.

Policiais Militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) receberam informações que um homem estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública, amedrontando moradores da região.

O efetivo foi até o local indicado e conseuiu identificar o suspeito, realizando sua apreensão. Com ele foram apreendidos um revólver calibre .22, com 12 munições do mesmo calibre, uma pistola 9mm, com oito carregadores do mesmo calibre, três rifles, quatro munições calibre .17 e uma luneta.

O suspeito não se identificou, nem apresentou a documentação das armas de fogo e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

Veja também