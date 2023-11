A- A+

POLÍCIA Homem é preso após esfaquear mãe de 70 anos na Zona Norte do Recife Vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital da Restauração (HR)

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após tentar matar a própria mãe, uma idosa de 70, a facadas. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (20), na comunidade do Chié, bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. De acordo com a Polícia Civil, o filho foi detido por tentativa de feminicídio.

O crime foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital. O homem foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

A mulher foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. A reportagem tenta atualizar o estado de saúde da idosa.

O homem chegou a ser espancado por vizinhos antes de ser preso, segundo a página Alerta Campo Grande.

"O autor, após a aplicação dos procedimentos administrativos, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", disse a Polícia Civil, por meio de nota, nesta terça-feira (21).



