Homem é preso após esfaquear quatro crianças e adolescentes durante sessão de cinema, nos EUA

Um homem foi preso pela polícia do estado americano de Massachusetts, neste domingo (26), após esfaquear quatro jovens em uma sala de cinema da rede AMC. Segundo a emissora CBS, o preso também é suspeito de ser o autor de outro crime semelhante, ocorrido em uma unidade da rede McDonald's, em Plymouth.

O ataque deste final de semana aconteceu na cidade de Braintree, localidade ao sul de Boston. Segundo o Departamento de Polícia local, o homem entrou no estabelecimento e, sem comprar um ingresso, invadiu uma sala do filme "Amigos Imaginários" e atacou quatro jovens entre 9 e 17 anos, todas são meninas.

As quatro foram hospitalizadas, mas sem ferimentos graves, de acordo com a polícia. Um funcionário do cinema disse que o homem vestia um sobretudo grande, óculos escuros e uma peruca loira, no momento do ataque. Segundo a NBC, ele foi identificado como Jared Ravizza, de 26 anos.

— Minha filha mais velha estava se inclinando para pegar alguma coisa. Ele pegou ela nas costas e depois minha outra filha na parte de cima do peito, e minha última filha no braço — disse ao canal de televisão Lisa Dembowski, mãe de três das vítimas.

O suspeito conseguiu escapar da cena do crime. Imagens de câmeras de segurança, no entanto, deram às autoridades o número da placa do carro usado pelo criminoso. Ele acabou detido em Plymouth, onde teria se envolvido em um segundo ataque semelhante, dessa vez em um McDonald's. Um homem de 29 anos e uma mulher de 21 foram esfaqueados, mas sem ferimentos graves. Segundo a Polícia Estadual de Massachusetts, há uma provável conexão entre os dois episódios.

Após o ataque, o criminoso foi perseguido pelos carros da polícia de Plymouth. Ele sofreu uma colisão com o veículo na cidade de Sandwich e acabou preso.

