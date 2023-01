A- A+

Violência contra mulher Homem é preso após espancar e tentar esfaquear a esposa em Lajedo, no Agreste de Pernambuco O suspeito foi encontrado com uma faca

Um homem foi preso suspeito de espancar e tentar esfaquear a esposa, na noite desse domingo (22), em Lajedo, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Militar, o Grupo de Trabalho Maria da Penha e o Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) foram acionados para a ocorrência.



Ao chegarem ao local, os policiais encontram o casal discutindo. Segundo a corporação, a vítima estava com a roupa cheia de sangue e alegou ter sido agredida com vários socos na boca, aplicados pelo marido.





A mulher também informou que o homem tentou esfaqueá-la e fez ameaças de morte contra ela. A vítima disse, ainda, que tentou segurar o suspeito e acabou tendo um corte na mão.



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi abordado pelos PMs, que encontraram uma faca no bolso da bermuda dele.



O suspeito foi autuado por lesão corporal mediante violência doméstica e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

