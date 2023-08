Homem é preso após furtar sunga, tênis, garrafa de uísque e eletrodomésticos de casa na Imbiribeira

A- A+

Um homem foi preso após furtar sunga, garrafa de uísque, liquidificador, espremedor de laranjas, além de outros objetos de uma casa no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a prisão ocorreu nessa terça-feira (1º), na rua Arquiteto Luiz Nunes.



Agentes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) foram ao local depois de serem alertados sobre um homem, de nome e idade não informados, que havia pulado o muro de uma residência.

Durante abordagem, os policiais encontraram o suspeito com uma sunga, um boné, uma bermuda, dois pares de tênis, além de um liquidificador, uma torradeira, um espremedor de laranjas, uma garrafa de uísque e uma caixa de som.



Na ocasião, o dono do imóvel furtado foi localizado e reconheceu os pertences. De acordo com a PMPE, o suspeito foi levado para a Central de Plantões da Capital, onde a ocorrência foi registrada.

