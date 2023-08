Homem é preso após invadir apartamento da ex-companheira no Recife

A- A+

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após invadir o apartamento da ex-companheira, no bairro do Rosarinho, Zona Norte do Recife, no final da tarde de quinta-feira (17). De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, ele ameaçou e xingou a mulher e atirou na sala do imóvel. Ninguém ficou ferido.

Moradores relatam terem escutado o barulho de tiro. A polícia disse que o homem não tinha porte para usar a arma. O caso aconteceu no Edifício Rosa Garden, localizado na rua General Abreu e Lima.

No local, policiais militares constataram que a mulher conseguiu fugir do apartamento, mas o homem seguia dentro do imóvel, de porte de uma arma de fogo.

Um numeroso efetivo policial foi mobilizado para a ocorrência. Ao menos oito viaturas, incluindo equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foram ao local segundo imagens enviadas à reportagem. A Polícia Militar informou que o Bope "foi acionado para estabelecer a contenção e isolamento do local".

De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central do Recife, pelos seguintes crimes:

- ameaça por violência doméstica/familiar;

- injúria por violência doméstica/familiar;

- vias de fato por violência doméstica/familiar;

- disparo de arma de fogo;

- porte ilegal de arma.

"Após tentativa de negociação o efetivo optou pela intervenção tática com a imobilização do envolvido. O homem foi contido, a arma apreendida e a situação controlada", explicou a PM.

Com o homem, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38, 41 munições do mesmo calibre, cinco munições calibre .38 deflagradas e um simulacro de arma de fogo.

Na delegacia, "foram realizados os procedimentos cabíveis", segundo a polícia. O homem seguirá à disposição da Justiça.

