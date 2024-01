A- A+

Agreste Homem é preso após matar pai de 70 anos com bomba d'água e agredir vizinho com madeira Caso aconteceu no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio pai, um idoso de 70 anos, com o uso de uma bomba de água, e agredir o vizinho com um pedaço de madeira.



O caso aconteceu no último sábado (20), no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste, e confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta segunda-feira (22).



Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, teria desferido golpes na cabeça do pai com o uso de uma bomba de água.



A vítima, identificada como Joaquim Pereira da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em seguida, o autor teria ido à casa do vizinho, de 64 anos, que não teve o nome divulgado, e o agrediu com um pedaço de madeira.



A motivação das agressões não foi divulgada.

A PCPE informou que o suspeito foi detido por populares e preso em flagrante pela Polícia Militar.



Ele foi autuado por homicídio consumado e lesão corporal, e encaminhado para Delegacia Seccional de Caruaru.

Veja também

INTERNACIONAL Elon Musk visita Auschwitz e se defende de polêmica antissemita na Polônia