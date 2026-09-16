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PAULISTA Homem é preso após receber R$ 289 mil para comprar veículo e transferir dinheiro para outras contas De acordo com a Polícia Civil, a denúncia veio da própria instituição financeira

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de movimentar R$ 288.917,00 obtidos em uma cooperativa como crédito para a compra de um veículo, que seria dado como garantia à instituição.

A prisão do suspeito de apropriação indébita majorada foi feita nesta quarta-feira (16) em um apartamento no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), onde ele mora, por policiais da Delegacia do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia veio da própria instituição financeira, que apresentou uma notícia-crime. "Após uma falha no processo de transferência, ele teria movimentado e resgatado os valores, realizando transferências via Pix para contas próprias e de terceiros", explicou a corporação.

A apuração da polícia aponta ainda que o dinheiro não foi restituído à instituição nem utilizado para a finalidade do contrato, que era a compra do veículo.

"Diante da informação de que o suspeito tentaria desfazer o negócio junto à concessionária, os policiais realizaram uma abordagem na agência do Recife", completou a polícia.

Testemunho contraditório

Ao ser questionado pelos policiais, o homem apresentou testemunhos contraditórios sobre o destino do dinheiro. As investigações dos policiais, no entanto, confirmaram que o suspeito não teria condições de ressarcir integralmente o valor à instituição financeira.

A partir de então, a polícia chegou ao apartamento no Janga onde o homem mora. Lá, os policiais encontraram "diversas maquinetas de cartão de crédito, centenas de cartões e três notebooks".

"O material apreendido levantou a suspeita de que o apartamento pudesse estar sendo utilizado como uma espécie de central para a prática de estelionatos eletrônicos. O conteúdo encontrado será analisado no decorrer das investigações para esclarecer a possível participação do homem em outros crimes", informou a polícia.

O suspeito foi conduzido à Delegacia do Ipsep, onde foi autuado em flagrante pelo crime de apropriação indébita majorada, previsto no artigo 168, § 1º, inciso I, do Código Penal.

"Após os procedimentos legais, ele foi recolhido e ficou à disposição da Justiça", finalizou a polícia.

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