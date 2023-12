A- A+

POLÍCIA Homem é preso após roubar armas de fogo de colecionador no Sertão de Pernambuco Outro envolvido no roubo conseguiu fugir por uma área de matagal

Um homem foi preso, na noite de terça-feira (26), após roubar uma coleção de armas de fogo de um colecionador em Santa Filomena, no Sertão de Pernambuco. O roubo aconteceu na Véspera de Natal, o domingo (24). Ele foi localizado em Petrolina, também no Sertão, após um levantamento da localização dele feito por policiais militares do 5º Batalhão.

O suspeito que foi preso e um outro homem, que fugiu por uma área de matagal, haviam, na Véspera de Natal, invadido a casa do colecionador. Eles renderam a esposa do homem e a obrigaram a abrir o cofre onde estavam guardadas as armas.

"O proprietário [das armas] chegou no momento, mas não conseguiu evitar o roubo. Os suspeitos ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que não foi atingida", disse a Polícia Militar, por meio de nota enviada nesta quarta-feira (27).

A polícia disse ainda que uma operação foi montada e resultou na prisão de um dos envolvidos e a recuperação das armas roubadas, uma espingarda calibre 12, com sete munições do mesmo calibre; uma pistola 9mm, com um carregador e 19 munições do mesmo calibre; um rifle calibre 22, com carregador e 204 munições do mesmo calibre; além de uma motocicleta e cédulas de cruzeiro. O outro fugiu por uma área de matagal.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

