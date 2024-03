Homem é preso após roubar relógios, joias e perfumes importados de residência em Olinda

A- A+

Um homem foi preso após roubar relógios, joias e perfumes importados da residência de uma mulher no bairro de Sapucaia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Parte dos objetos foi recuperada.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PM/PE), agentes do 1º BPM realizavam rondas na localidade, nesse domingo (3), quando foram avisados sobre o assalto nas proximidades.



De acordo com a corporação, ao chegar ao local indicado, o suspeito recebeu o efetivo com uma arma em punho. Os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar o homem em uma casa.

Ele estava com parte dos objetos subtraídos. Uma senhora se apresentou aos policiais e disse ter sido a vítima do assalto. Ela também reconheceu o homem detido e o apontou como um dos autores do crime.

No momento da prisão, foram recuperados 35 relógios de diversas marcas, perfumes importados e uma joia do tipo alfinete.

Foram apreendidos, ainda, uma pequena porção de maconha e um carro modelo Fiat Uno, que estava com placas clonadas, além de um revólver calibre .32 municiado.

Crime aconteceu nesse domingo (3) | Foto: PMPE/Divulgação

O suspeito, que responde uma tentativa de homicídio ocorrida em 2023, no Cabo de Santo Agostinha, na RMR, foi autuado por roubo, porte ilegal de arma de fogo e uso de carro clonado.



Ele e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia do Varadouro, em Olinda, para a realização dos procedimentos legais.

