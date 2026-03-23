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SÃO PAULO Homem é preso após tentar estuprar médica durante atendimento em unidade de saúde em SP Caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher; UPA Vila Santa Catarina presta apoio à vítima

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após tentar estuprar uma médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na UPA Vila Santa Catarina, na Rua Cidade de Bagdá, durante um atendimento na madrugada do último domingo, 22.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionados para atender a ocorrência, mas já encontraram o suspeito contido ao chegarem no local.

O homem foi levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a equipe da unidade prestou acolhimento imediato à vítima e está oferecendo todo o suporte necessário. A pasta lamentou o ocorrido e reforçou que não compactua com qualquer tipo de violência.



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